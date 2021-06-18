القوى العاملة في أسبوع: تحصيل 1.5 مليار مستحقات عمالة و147 ألف وظيفة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 11 إلى 18 يونيو الجاري، أهمها كانت استقبال وزير القوى العاملة محمد سعفان لنظيرة الليبي على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي لبحث تنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، وحضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولقاء وفد شباب التنسيقية بالوزارة، فضلا عن ندوة حزب مستقبل وطن عن «العمل والعمال» في ظل رؤية مصر 2030، وتحصيل 4 ملايين و351 ألفاً و150 جنيها مستحقات العمالة المصرية العائدة من الأردن، وتعيين 4850 شاباً، وصرف 14.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات.

وأعلن سعفان، أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفاً و328 جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل 21 ألفا و 723 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفأً و223 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، إضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها، وذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وكشف وزير القوي العاملة عن أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجار التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و470 ألفاً و805 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

ووجه الوزير، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة فى محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

ةشمل حصاد الأسبوع تعيين 4850 شاباً، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات دمياط، وشمال سيناء، والسويس، والمنيا، وسوهاج، ومطروح، والشرقية، بلغت 14 مليون، و631 ألفاً و970 جنيها، والتفتيش على 3246 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3138 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ3138 عاملا.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ40 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 302 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وبلغت المستحقات 278 ألفاً و206 دولاراً ،أى ما يعادل 4 ملايين و351 ألفاً و150 جنيها مصريا تقريبا.