عاجل.. ربة منزل تقتل طفلتي زوجها بالإسكندرية

جريمة مروعة كشف عنها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في منطقة العامرية بمدينة الإسكندرية، حيث كشف وصول طفلة عمرها 3 سنوات إلى مستشفى العامرية جثة هامدة، تفاصيل مقتل الطفلة على يد زوجة والدها، التي قتلتها وادعت سقوطها من أعلى السطح، ثم تبين من خلال التحريات أن زوجة الأب سبق وأن قتلت شقيقتها الكبرى قبل عدة سنوات بنفس الطريقة بسبب خلافاتها مع حماتها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية، من مستشفى العامرية العام، باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات مقيمة دائرة القسم، إثر ادعاء سقوطها من أعلى، وما قرره كلاً من والدها عامل، 29 سنة، وشقيقة والدها، ربة منزل مقيمان بذات العنوان، أنه حال لهو المتوفية أعلى سلم أمام المنزل سكنهما، اختل توازنها وسقطت، مما أدى لوفاتها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما، ربة منزل 24 سنة، مقيمة بذات العنوان.

تم ضبطها واعترفت بالواقعة، وعللت قيامها بذلك بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وزوجها «والدهما»، بتحريض من جدتهما، موضحة أن قيامها بقتل الطفلة الثانية جاء خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها، كما فعلت شقيقتها.

جرى إحالة الزوجة للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.