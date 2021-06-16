حبس صاحب محل أخشاب قتل أحد عماله بالإسكندرية: اتهمه بالسرقة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، حبس صاحب محل أخشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل عامل لديه إثر نشوب مشاجرة بينهما إثر اتهام صاحب المحل للعامل بسرقة محتويات من المحل، وانتهت بمقتل الأخير، وعرفت الواقعة بـ«جريمة الخشابين» نسبة إلى المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.

النيابة العامة تطلب التحريات في قتل صاحب محل أخشاب لعامل لديه

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث، حول واقعة قتل صاحب محل أخشاب لعامل لديه، وسؤال شهود العيان وأسرة المجني عليه، والتصريح بدفن جثته بعد فحصها لتبين سبب الوفاة، في مشرحة كوم الدكة غرب الإسكندرية، وإرسال التقرير النهائي للفحص المبين لسبب الوفاة.

قصة مقتل عامل على يد صاحب محل أخشاب

ولقي شاب مصرعه على يد صاحب محل أخشاب، إثر مشادة وقعت بينهما، بسبب اتهام الثاني له بسرقة مُحتويات من المحل الذي يعمل فيه لدى المتهم.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز بغرب الإسكندرية، يُفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، يعمل في منطقة الخشابين، على يد صاحب محل أخشاب يعمل فيه المجني عليه.

تحريات المباحث حول واقعة مقتل عامل على يد صاحب محل أخشاب

وتبين من تحريات المباحث، أن خلافات نشبت بين المجني عليه وبين صاحب العمل إثر اتهام الثاني له بالسرقة، فقام بالتعدي عليه، وتسبب في إصابة المجني عليه، فتم نقله إلى المستشفى، لكن سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهم حاول إخفاء جريمته بجعلها وفاة طبيعية

وحاول المتهم إخفاء جريمته بأن يُسلم جثة المجني عليه إلى أسرته، وأخبرهم بأنه توفى إثر إصابة عمل تعرض لها، إلا أنه بتقنين الإجراءات والتحريات من قوات مباحث قسم شرطة كرموز، وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة وقعت إثر مُشاجرة عنيفة بين المجني عليه وصاحب العمل.