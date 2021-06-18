امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تعقد في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية
مجاهد: انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 مطلع يوليو المقبل
كتب:
توفيق شعبان
03:12 م | الجمعة 18 يونيو 2021
قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، تحريريا صباح غداً السبت، في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها، وإلزام جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا.
امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تعقد غداً في 3081 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية
وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، التحريرية سيؤديها نحو 750 ألف طالب وطالبة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث تنتهي الامتحانات يوم 1 يوليو المقبل، مؤكّداً أنَّ تصحيح أوراق الإجابات سيتم أولا بأول، حيث أن الامتحانات ستعقد ورقيا.
امتحانات الدبلومات الفنية 2021: 750 ألف طالب يؤدون الامتحانات التحريرية غداً السبت
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستكون سلسة وبسيطة وغير معقدة، وجميع الأسئلة ستشمل الجزئيات التي تمّ تدريسها خلال العام الدراسي الحالى، منوهاً إلى أنَّه سيتمّ تسكين نحو 14 طالبًا بكل لجنة امتحانية، في أثناء عقد الامتحانات، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنَّه سيجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.
امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. تسكين 14 طالبا بكل لجنة بسبب كورونا
وأشار إلى أنَّ تكلفة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وصلت إلى 800 مليون جنيه، تزامناً مع تفشي جائحة كورونا، موضحاً أنَّه سيتمّ توفير منسق طبي لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على الطلاب خلال سير الامتحانات، مطالباً جموع الطلاب بالمذاكرة، استعدادا للامتحانات صباح غداً السبت.
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