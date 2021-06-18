سكرتير مساعد أسيوط يتابع الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط مقر وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ من لوادر وجليدرات وحفارات وسيارات ومتابعة سير العمل، تحسبًا لحدوث أي طارئ والعمل على الاستغلال الأمثل للمعدات من خلال منظومة العمل، وأن خدمة المواطن بكافة القطاعات الخدمية بأفضل الطرق الممكنة من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية.

في سياق متصل، أجرى السكرتير المساعد، المرور على الحملات الميكانيكية بحي شرق وحي غرب، والتأكد من جاهزية تلك المعدات والسيارات والاطمئنان على سير أعمال الصيانة بشكل منتظم دون معوقات؛ للاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة لدى المحافظة والأحياء ومواصلة المجهودات، لرفع كافة المخلفات التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد أكد تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على القطاعات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام المواطنين، فضلًا عن أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمديريات والهيئات؛ لمواجهة أي طوارئ قد تحدث أو تقع في أي مكان بنطاق المحافظة، والتعامل السريع معها، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.