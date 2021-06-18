بعد تكريمه.. أحمد بدير: حياتي في المسرح وأتمنى العودة له مجددًا

أعرب الفنان أحمد بدير عن سعادته الكبيرة بتكريمه من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية في دورته الـ22، وقال إن التكريم له طابع خاص، لأن المهرجان فريد من نوعه ويجمع بين كبار وصغار الفنانين، مشيرا إلى أنه مهما حصد الكثير من التكريمات طوال حياته لا يزال التكريم يفرق معه، وقال إن التكريم في مهرجان دولي تحت رعاية وزارة الثقافة «يفرق كثيرا».

وعن أعماله في دراما رمضان الماضي، قال بديرلـ«الوطن» إنه راضٍ عن النجاح الذي حققه سواء في مسلسل «المداح» مع حمادة هلال أو «بين السماء والأرض» مع هاني سلامة.

وعن الاتهامات التي رُوجت ضد مسلسل «المداح» فإنه يروج للسحر والشعوذة، نفى بدير ذلك الأمر قائلا لـ«الوطن»: «من يشاهد المسلسل إلى نهايته سيفهم أن المسلسل يحذر من السحر والشعوذة».

أما عن رأيه في وجود جزء ثاني من المداح فقال إنه ضد ذلك الأمر، وأن المسلسل نجح في نسخته الأولى ولا داعي للتطويل والمط على المشاهد.

وبخصوص «بين السماء والأرض» قال بدير إن المسلسل كان متعبا ومجهدا للغاية، خاصة أن 11 شخصا يقفون في مكان واحد في ظل ظروف كورونا التي يعاني منها العالم، مؤكدا أنهم كانوا يأخذون احتياطاتهم كاملة، وكانت الكمامة يرتدونها حتى بداية التصوير.

أما عن المسرح وعودته إلى إليه، فقال إنه عاشق لخشبة المسرح ومشتاق لتصفيق الجمهور للغاية، مشيرا إلى أن جزء كبير من سنوات حياته قضاها على خشبة المسرح، مشيرا إلى أنه قدم العديد من المسرحيات التي يود من خلالها توجيه عدد كبير من الرسائل التي يعتز بها، مثل «ريا وسكينة» مع الراحلة شادية والراحل عبد المنعم مدبولي و«مرسي عاوز كرسي» التي حققت نجاحا كبيرا وعرضت في أكثر من موسم.