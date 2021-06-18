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محمود مسلم

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021.. للذكور فقط

كتب:

سلامة عامر
04:38 م | الجمعة 18 يونيو 2021
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة مهندس بعقد مؤقت تخصص «ميكانيكا – كهرباء – مدني» بمراكز «جنوب التحرير – وادي النطرون – كوم حمادة»، للذكور فقط نظرا للعمل بالمناطق النائية.

المؤهلات المطلوبة في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، المؤهلات المطلوبة بالإعلان كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة (ميكانيكا – كهرباء – مدني)

الشــروط العامة في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا أو مؤقتا كونه الابن الوحيد لأبيه الحي.

- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مقيم بمراكز «كوم حمادة – جنوب التحرير– وادي النطرون» ويكون مثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية قبل تاريخ الإعلان.

- يقبل المتقدم العمل بأي مركز من مراكـز المحافظة، ويقـبل العمل بنظـام الورادي المتغيـرة.

- ألا يزيد السن في تاريخ الإعلان عن (30) عاما.

- أن يكون عضوا بنقابة المهندسين.

- سوف يكون التعاقد طبقا للإحكام القانون 91/203 وتعديلاته وأحكام لائحـة نظام العاملين للشركات التابعة للشركـة القابضة لمياه الشـرب والصـرف الصحي والقواعد الموحدة للتوظيف.

اجتياز الاختبارات في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة .

- سوف يتم الاختيار وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

- التقديــم خــلال(7) أيام مـن تاريـخ الإعلان في 14 يونيو من الشهر الجاري على الموقــع الالكترونـي للشركــة com.eg www ولـن يعتـد بأي طلبـات تقدم بأي وسيلة أخرى أو سبق تقديمها.

- سيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط على الموقع الإلكتروني للشركة فقط في تاريخ لاحق، والاستعلام بالرقم القومي، والشركة غير ملزمة بإرسال خطابات للمتقدمين.

- في حالـة التقـدم ببيانات غير صحيحة تخالف الواقـع سيتـم الاستبعـاد من أداء الاختبارات فورا وكذلك عدم القبول بأي إعلانات أخرى تعلن عنها الشركة مستقبلا.

 

 

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