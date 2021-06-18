وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021.. للذكور فقط

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة مهندس بعقد مؤقت تخصص «ميكانيكا – كهرباء – مدني» بمراكز «جنوب التحرير – وادي النطرون – كوم حمادة»، للذكور فقط نظرا للعمل بالمناطق النائية.

المؤهلات المطلوبة في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، المؤهلات المطلوبة بالإعلان كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة (ميكانيكا – كهرباء – مدني)

الشــروط العامة في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا أو مؤقتا كونه الابن الوحيد لأبيه الحي.

- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مقيم بمراكز «كوم حمادة – جنوب التحرير– وادي النطرون» ويكون مثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية قبل تاريخ الإعلان.

- يقبل المتقدم العمل بأي مركز من مراكـز المحافظة، ويقـبل العمل بنظـام الورادي المتغيـرة.

- ألا يزيد السن في تاريخ الإعلان عن (30) عاما.

- أن يكون عضوا بنقابة المهندسين.

- سوف يكون التعاقد طبقا للإحكام القانون 91/203 وتعديلاته وأحكام لائحـة نظام العاملين للشركات التابعة للشركـة القابضة لمياه الشـرب والصـرف الصحي والقواعد الموحدة للتوظيف.

اجتياز الاختبارات في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 2021

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة .

- سوف يتم الاختيار وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

- التقديــم خــلال(7) أيام مـن تاريـخ الإعلان في 14 يونيو من الشهر الجاري على الموقــع الالكترونـي للشركــة com.eg www ولـن يعتـد بأي طلبـات تقدم بأي وسيلة أخرى أو سبق تقديمها.

- سيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط على الموقع الإلكتروني للشركة فقط في تاريخ لاحق، والاستعلام بالرقم القومي، والشركة غير ملزمة بإرسال خطابات للمتقدمين.

- في حالـة التقـدم ببيانات غير صحيحة تخالف الواقـع سيتـم الاستبعـاد من أداء الاختبارات فورا وكذلك عدم القبول بأي إعلانات أخرى تعلن عنها الشركة مستقبلا.