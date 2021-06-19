بالأرقام.. تفاصيل محور الفريق إبراهيم العرابي بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة في يوينو الماضي، أعمال تنفيذ محور الفريق العرابى، لربط طريق جسر السويس بطريق «القاهرة/ بلبيس» الصحراوي، بطول 13.5 كم، وعرض 50م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية لتسهيل الحركة المرورية.

رصدت «الوطن» كل تفاصيل محور الفريق إبراهيم العرابي، حيث تضمنت عملية تنفيذ محور الفريق إبراهيم العرابي، إنشاء 6 كباري و3 أنفاق، وذلك على النحو التالي:

- نفق تقاطع شارع بيرتي بطول 34.5م، وعرض 34.5م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- نفق تقاطع شارع سبيكو، يهدف إلى ربط شرق المحور «شارع طابا ومدينة السلام» بغرب المحور «مساكن سيبكو».

- نفق تقاطع طريق الجبل الأصفر، يهدف إلى ربط طريق الخدمة شرق المحور بغرب المحور «طريق الجبل الأصفر- مركز ومدينة الخانكة» بنطاق محافظة القليوبية، ويهدف كذلك إلى خلق محور حر بدون تقاطعات سطحية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع جمال عبدالناصر، بطول 500م وعرض 27.2م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع مصطفى كامل، بطول 221م وعرض 27م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع ترعة الطوارئ، بطول 86م وعرض 33 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع طريق «القاهرة/ بلبيس» الصحراوي، بطول 134م وعرض 10م، يتكون من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري دوران للخلف بطريق «القاهرة/ بلبيس» الصحراوي، بطول 74م، وعرض 10م، يتكون من حارتين مروريتين.

كما شهد المشروع، أعمال تطوير منطقة ترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات ،وتضمنت خطة التطوير عدة مراحل على ترعة الطوارئ ومنها:

- إزالة المبان المخالفة حيث تم إزالة 173 مبنى مخالف جانبي ترعة الطوارئ.

- استرداد 10 أفدنة أملاك دولة.

- نقل السكان المستحقين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الاجهزه الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا1.

- إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة.

-ردم ترعة الطوارئ التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة وذلك لتحسين البيئة والقضاء على التلوث.