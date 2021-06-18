20 إجراء حكوميا بشأن امتحانات الثانوية العامة والجامعات

أعد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خطة حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال أعمال الامتحانات بصفة عامة، ومن بينها امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الجامعات والمعاهد، وهي الخطة التي عرضت ملامحها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل ساعات، والتي جاءت أبرز ملامحها كالآتي:

إجراءات التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والجامعات

1- أن تبعد المسافة بين كل طالب والآخر مترين على الأقل من كل اتجاه لجلوسهما.

2- توفير مناديل ورقية «أحادية الاستخدام».

3- تطهير المراقب ليديه بالكحول قبل توزيع الأوراق.

4- إلزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات.

5- التهوية الجيدة، ويُفضل التهوية الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ.

6- تعقيم السلالم وبوابات المدارس والفصول وخط سير الطلاب، ودورات المياه بشكل دوري.

7- منع التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي، والإضاءة المناسبة.

اكتشاف الحالات المصابة بكورونا خلال الامتحانات

8- الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه في إصابتها لحين تأكد أو نفي الإصابة.

9- تقديم العلاج المناسب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال حال اكتشاف الإصابة.

10- نشر لافتات إرشادية وتوعوية بالإجراءات الوقائية.

11- توفير الصابون وأدوات التعقيم في كل منشأة تعليمية.

12- إلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل بين كل طالب وأخر خلال الدخول، مع قياس الحرارة.

13- حال الاشتباه في إصابة طالب بكورونا عبر ارتفاع درجة الحرارة يجري توجيهه في قاعات مخصصة لهم.

14- ارتداء المراقب لـ«جوانتي» قبل جمع أوراق الإجابة.

15- وجود مسافة زمنية بين كل طالب والآخر خلال خروجهم.

16- تطهير قاعات الامتحانات بعد كل امتحان.

منع تزاحم الأهالي على مداخل لجان الامتحانات

17- العمل على منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.

18- تحويل الطالب المشتبه في إصاباته بكورونا لأقرب مستشفى لتقييم حالته.

19- تسجيل أسماء المشتبه في إصابتهم بكورونا وإبلاغ مديرية الشئون الصحية لهم.

20- متابعة المشتبه في إصاباتهم طوال فترة الامتحانات، مع متابعة حالتهم الصحية مع طبيب متخصص.