وزير التعليم: أسئلة «امتحانات الثانوية» سلسة وبعيدة عن التعقيد.. وتسليم أرقام الجلوس غداً

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام سلسة وبعيدة عن التعقيد، لأنها ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة الذى سيُعقد يوم الاثنين المقبل مهم جداً لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات وكيفية الإجابة على التابلت والبابل شيت، منوهاً بأن الامتحانات ستكون مزيجاً بين الإلكترونى والورقى.

وقال «شوقى»، لـ«الوطن»، إن الامتحانات ستُعقد فى لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من أى مكروه، لافتاً إلى أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية لتعقيم الطلاب والمعلمين والمراقبين، موضحاً أن الوزارة عازمة على تسيير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم، والتغلب على أى معوقات مهما كانت.

«التجريبي الثالث» للثانوية 21 يونيو

وأوضح الوزير أن تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021 تصل إلى مليار جنيه، تزامناً مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم تسكين 20 طالباً بكل لجنة امتحانية لتحقيق التباعد الجسدى والاجتماعى بين الطلاب، للحد من انتشار كورونا، منوهاً بأنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بالاستعداد التام لعقد الامتحانات فى 10 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن أرقام الجلوس تم تسليمها للمديريات التعليمية، على أن يتم توزيعها على الطلاب فى المدارس غداً، علاوة على إعلان رقم الجلوس على التابلت الخاص بالطلاب، أمس، وجميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات وسيكون ذلك بصفة دورية، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأتاح موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية أمس الحصول على أرقام الجلوس، على الكود الخاص بهم، وقالت الوزارة إن أرقام الجلوس يمكن الحصول عليها من خلال فتح الرابط على تطبيق «تنويهات»، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الامتحان التجريبى الثالث فى المدارس الحكومية اعتباراً من 21 يونيو الجارى لطلاب الشعبة العلمية، و22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدة أنه جارٍ الاستعداد لعقد الامتحانات وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد بجدول مختلف لطلاب الشعبة العلمية عن طلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً وإلكترونياً على جهاز التابلت والبابل شيت بنمط الأسئلة الموضوعية التى تقيس الفهم، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة الفيديوهات التعليمية التى يتم بثها على قناة «مدرستنا 2» التعليمية للتدريب على الامتحانات النهائية قبل عقدها.

وفى سياق متصل قالت الوزارة إنها بثت فيديوهات تعليمية عديدة فى جميع المواد الدراسية، حرصاً منها على إعداد الطلاب للامتحانات 2021، وذلك على قناة «مدرستنا 2» التعليمية، وتهدف لتدريب الطلاب على الأنماط الجديدة من الأسئلة وكذلك طرق الإجابة وفهم الهدف من السؤال.

وحث «شوقى» الطلاب على ضرورة التعرف على القانون الأول لنيوتن مع الشرح التفصيلى من خلال فيديو على قناة «مدرستنا 2» التعليمية، من فرع التطبيقات جزء الديناميكا من حلقة «الخلاصة أن» فى مادة الرياضيات، وشدد على ضرورة مراجعة 9 ملاحظات مهمة على درس ديناميكا الحركة فى خط مستقيم، فى مادة الرياضيات، مع الشرح الوافى لكل ملاحظة، من خلال فيديو على قناة «مدرستنا 2» التعليمية.

وطالب كل المهتمين بـ«تعليم 2.0» بمتابعة الحلقات الأولى من سلسلة «ماذا قالوا» لمعرفة الكثير عن نظام «تعليم 2.0» والتى تكشف عن أنشطة كتاب «اكتشف» من حيث المفاهيم والمصطلحات المحيرة.

من جهة أخرى يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق دخول الثانوية العامة، الذى يختلف من مديرية تعليمية لأخرى وله 3 مراحل، الأولى هى الأعلى فى درجات التنسيق، تقل بعدها درجات المرحلة الثانية والثالثة، وذلك بحسب اعتبارات عديدة أبرزها الكثافة الطلابية فى المدارس، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن تنسيق الثانوية العامة 2021 يتم على مستوى المديريات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال طلاب شهادة الدبلومات الفنية فى لجان امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت المقبل، بحضور نحو 750 ألف طالب وطالبة فى التخصصات المختلفة، زراعى، صناعى، تجارى، فندقى.

«مجاهد»: توزيع الكمامات والمطهرات على لجان الدبلومات استعداداً للامتحانات

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن هناك تعليمات مشددة صدرت إلى المديريات التعليمية ولجان السير والمراقبة والكنترولات، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، دون تهاون أو تقصير، على أن تكون هناك لجان دورية لمتابعة تنفيذ ما أقرته الوزارة من إجراءات فى هذا الشأن، ولن يتم السماح بأى تقصير تجاه حماية الطلاب أو المراقبين ورجال الأمن الإدارى. ولفت إلى أنه جرى الاطمئنان على توفير كل أدوات الوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم نقلها إلى اللجان على مستوى الجمهورية خلال الساعات المقبلة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام والتوزيع على الطلاب والمراقبين وكل من هم داخل اللجنة.

وأضاف «مجاهد» أنه تقرر تسليم كمامة طبية لكل طالب يومياً، منذ لحظة دخوله من باب المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان، مع تسليمه «كيس» جيل مطهر، لاستخدامه اليومى أثناء الامتحان، فضلاً عن تسليم كمامة قطنية لكل إدارى سواء فى اللجنة أو الكنترول. وأكد أن التعليمات التى تتم متابعة تنفيذها واضحة، بأن يتم تسليم كمامة بلاستيكية تغطى كامل الوجه لكل إدارى، سواء فى اللجنة المدرسية أو الكنترول، مع تخصيص مجموعة مطهرات فى كل لجنة، بواقع علبة كبيرة لكل مبنى أو دور، يستخدمها الطلاب أثناء السير فى الطرقات طوال فترة الامتحانات.

وأوضح أنه سوف يتم تعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية بشكل يومى، قبل وبعد مغادرة الطلاب، مع توفير مستلزمات تعقيم البوابات فى المدارس التى تقرر وضع بوابات فيها للتعقيم، بالإضافة إلى توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة بكل لجنة، وغرف عزل وتوفير سيارات إسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن وأجهزة الغش.

تأمين الامتحانات"ضد كورونا"

- الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان

- تطهير أسطح المقاعد والقاعات والأبواب والنوافذ

- منع تزاحم الأهالى على مداخل اللجان والمدارس

- تطهير المراقب يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات

- خروج الطلاب بعد أدائهم الامتحان منفردين

- تأمين الامتحانات ضد «كورونا»