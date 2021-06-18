«أوقاف دمياط» تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أوقاف دمياط، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، حملة للتبرع بالدم، اليوم الجمعة، من مسجد دارالسلام بالعنانية التابع لإدارة الأوقاف، تحت إشراف علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة، جمال عطية محمود مدير إدارة أوقاف دمياط، وبحضور أحمد فرحات منسق عام الحملة بالمديرية.

يأتي ذلك تنفيذًا توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ومحمد محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وهناك مزايا متعددة للتبرع بالدم، منها:-

- التبرع يجدد خلايا النخاع العظمي، والخلايا الجديدة تكون أفضل من تلك الموجودة في الجسم.

- كرات الدم الحمراء تتجدد كل 120 يومًا، لذلك فإن التبرع بالدم يكون كل 3 أشهر.

- مرضى القلب لا يجب أن يتبرعوا بالدم، لأنه يتسبب في إصابتهم بأزمة قلبية.

- بعض مصابي الضغط والسكر من الدرجة الثانية، يمكنهم التبرع بالدم، ولا يمكن لمصابي الدرجة الأولى التبرع، خوفًا على حالتهم الصحية، وإمكان تعرضهم لغيبوبة سكر.

- كل فريق الحملة يرتدون الأقنعة، ويتم تعقيم «الشازلونج» بعد الانتهاء من كل عملية تبرع.

- يوقع الكشف الطبي على كل متبرع قبل تبرعه، ويُفحص الهيموجلوبين، وإذا كان أقل من 11 لا يجب أن يتبرع الشخص بالدم.

- متعافو كورونا لا يجب أن يتبرعوا بالدم، قبل مرور 3 أشهر على التعافي.

- الأجسام المناعية للمتعافين من فيروس كورونا لا تؤثر على عملية التبرع بالدم.