وفد «محلية» النواب يتفقد مشروعات تطوير العشوائيات في بورسعيد

تفقد وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من مشروعات تطوير بعض العشوائيات في حي القابوطي، ومنطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأعمال رصف بعض الشوارع، وسط ترحيب من المواطنين.

والتف عدد من المواطنين حول المحافظ، ووفد لجنة الإدارة المحلية في منطقة القابوطي، وأشادوا بأعمال التطوير ورصف الشوارع، ووجهوا الشكر للمحافظ، وهتفوا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين: «ربنا يخليلنا السيسي».

كما تفقد الوفد أعمال تطوير عشوائيات في حي الضواحي، وتحدث المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية، مع المواطنين، الذين أشادوا بأعمال التطوير.

وأشاد مواطن بورسعيدي بالتطوير داخل المحافظة وفي المنطقة، أمام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جولتها بمنطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأشاد المواطن بتطوير الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، خلال رده على سؤال رئيس لجنة الإدارة المحلية للمواطنين في المنطقة «عندكم مشاكل أو أي شكاوي؟».

وعرض المواطن مشكلته وتتعلق بسيارته «تاكس» تحتاج لصيانة، ليعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان، تكفل المحافظة بتصليح سيارته على نفقة المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تطوير منطقة القابوطي وهي من أكبر المناطق العشوائية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تمليك الأراضي للأهالي وهم من يقومون بالبناء، وفقا لاشتراطات معينة.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مركز شباب الزهور وأعمال التطوير فيه، والملاعب التي تم إنشائها، وهو المكان الذي يتم بحث مسألة نقل مقر نادي بورسعيد الرياضي فيه.

شارك في الزيارة النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.