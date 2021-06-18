تعرف على موعد طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية

تضم العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات عدة، تُنفذ لأول مرة في مصر، ومن ضمن المشروعات التي تنفذ داخل المدينة الجديدة، مشروع منطقة الأعمال المركزية، وهو الأول من نوعه في مصر. ويتساءل عدد من المواطنين عن موعد طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية داخلها.

وحدات إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج «مصر الجديدة»، عن طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف أن طرح الوحدات السكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سيشمل وحدات لكافة الفئات وليس لفئة بعينها.

ويعود سبب تأخر طرح وحدات لمحدودي الدخل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لانشغال وزارة الإسكان بطرح مجموعة ضخمة من الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.

ووفقا للبيانات الصحفية، الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، جارِ تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه.

وجار تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع «دار مصر»، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارِ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه.

وتعد منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، ويساهم المشروع في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

ويبلغ طول الحدائق المركزية، أكثر من 10 كم، كما تبلغ مساحة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

ويسهل الوصول إلى منطقة الحدائق المركزية بالعاصمة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، ويتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.