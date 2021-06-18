مصرع 3 أطفال وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم، بينما أصيب رجل وسيدة، فى حادث تصادم وقعا مساء اليوم، أحدهما بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بدون أرقام بالطريق السريع، أمام قرية بنى سميع دائرة مركز ابوتيج، والآخر بين موتيسكل وسيارة نقل محملة برمال أمام مركز شرطة الفتح فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكى ووقوع وفيات ومصاب أمام قريه بنى سميع دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة بخارية «موتوسيكل» بدون أرقام بسيارة ملاكي رقم 2917، وذلك بالطريق السريع أمام قرية بني سميع دائرة المركز.

نجم عن الحادث وفاة كلًا من (عبد الرحمن رشاد عبد الحميد 14 سنة- محمود رشاد عبد الحميد 11 سنة )، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين، وعن إصابة خالد ياسر عبد المنعم، تم نقله لمستشفى الإيمان العام، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل رقم 6452 «ى ا ص» بسيارة نقل محمله رمل رقم 7694 «ى ا ج»، وذلك أمام مركز شرطة الفتح.

وأسفر الحادث عن وفاة ياسين حمادة فرحان، 9 سنوات، من الوليديه، وجرى نقل الجثه لمشرحة مستشفى الإيمان، كما أسفر الحادث عن إصابة أسماء محمد أحمد بخيت، 35 سنة، وجرى نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.