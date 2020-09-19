شروط الالتحاق بنظام الساعات المعتمدة في كلية هندسة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن شروط الالتحاق بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا بـ كلية الهندسة، في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق برامج تعليمية نموذجية للتسهيل على الطلاب الانتهاء من المرحلة التعليمية محققة للطالب أكبر استفادة تساعده على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، سروط الالتحاق بنظام الساعات المعتتمدة للدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، كالتالي:

برنامج ماجستير هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

- تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالطالب باستخدام "Europass specimen form".

- تقديم نسخة من جواز السفر الوطني.

- تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

- تقديم صور شخصية.

- شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- تنقسم الدراسة إلى عامين أكاديميين مكونين من 4 فصول دراسية على النحو التالى:

1- الفصل الدراسي الأول، يبدأ في شهر سبتمبر ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

2- الفصل الدراسي الثاني، يبدأ في شهر فبراير ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

3- الفصل الدراسي الثالث، يبدأ فى نهاية شهر سبتمبر ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

4- الفصل الدراسي الرابع، يبدأ في شهر فبراير ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

ويسمح للطلاب بالتسجيل فى الفصل الدراسي الصيفي (لمدة 8 أسابيع) طبقا لمتطلبات الجامعة وطبقا لاحتياج الطلاب، وبناء على توصية المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس إدارة البرنامج.

برنامج ماجستير المدن متكافئة الموارد

- يخاطب هذا البرنامج الباحثين والمهنيين العاملين في مجال تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المدن ويشمل كافة التخصصات الهندسية سواء التقنية (المياه، الطاقة، الاتصالات، الشبكات، الطرق والنقل وأيضا العمارة والتخطيط والتصميم الحضاري وتنسيق المواقع والفنون الجميلة).

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد على الأقل، ويجوز قبول تقدير مقبول بعد عقد امتحان قبول للمتقدمين، وعلى من يجتاز امتحان القبول دراسة 4 مقررات تمهيدية تحددها لجنة الإشراف على البرنامج وفقا للخلفية العلمية للباحث والنجاح بـ 2.7 GPA على الأقل لبدء الدراسة بالبرنامج.

مسمى درجة المنح العلمية: ماجستير الهندسة في المدن متكافئة الموارد.