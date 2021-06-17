عمالقة الشرقية ونتائج الشهادة الإعدادية 2021.. أهم 8 أخبار بالمحافظات

شهدت محافظات مصر، خلال 24 ساعة الماضية أحداث مهمة كان أبرزها متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 والتي تم اعتماد نتائجها في 7 محافظات وهم؛ «كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، السويس، والشرقية».

ومع السعادة والأفراح تتوالي الأحداث بتسجيل «عمالقة الشرقية» 5 أرقام في موسوعة جينس القياسية، وفي الأعمال الإنسانية تمكن أهالي محافظة البحيرة من جمع 440 كيس دم لمصاب بالسرطان، وفي مجال الجريمة فقد تمكنت مباحث المنوفية من القبض على «الحوت» أخطر تاجر مخدرات في المنوفية وبحوزته 150 فرش حشيش.

إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في 7 محافظات

عاش طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية 2021، اليوم، في 7 محافظات، حالة من الفرحة والسعادة بعد إعلان النتائج بهم وهم: «كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، السويس، والشرقية» وتتوالى اعتمادات النتائج التي لها فرحة خاصة هذا العام لأنها تعتمد على ما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني «الترم الثاني» فقط.. التفاصيل من هنــــا.

5 أرقام قياسية جديدة لـ«عملاق الشرقية»

وأعرب الشاب «محمد شحاتة عبد الجواد»، 33 سنة، الملقب بـ«عملاق الشرقية»،عن سعادته بعد تسجيله وشقيقته «هدى» في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد حصولهما على 5 أرقام قياسية جديدة، وحصلت «هدى»، 29 سنة، على 3 أرقام قياسية، وهي أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر، بينما حصل شقيقها الأكبر «محمد»، 34 عاما، على رقمين قياسيين، هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.. التفاصيل من هنــــا

حبس فلاح زرع 45 شجرة بانجو في المنوفية

وأمرت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، بحبس «عبد الحكيم.ع.ا» 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بزراعة 45 شجرة بانجو وسط 5 قراريط من محصول الذرة داخل أرضه الزراعية، ليغطي الارتفاع على جريمته.. التفاصيل من هنــــا

أهالي الدلنجات يجمعون 440 كيس دم لمريض سرطان

دعا أصدقاء وأحباء مريض سرطان لحملة تبرع بالدم لصالحه، وفي أقل من 9 ساعات فقط، تم التبرع بـ440 كيس دم، في ملحمة سطرها أهالي الدلنجات في الوفاء والإخلاص... التفاصيل من هنــــا

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة طالبة بالإكراه في طوخ

وقضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة «استورجي» و«حداد» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه مناصفة بينهما، لاتهامهما بسرقة طالبة بالإكراه، أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية... التفاصيل من هنــــا

جريمة بنها.. عاطل ينهي حياة جاره بطعنة في الصدر

وكشف والد الشاب الذي لقي مصرعه على يد زميله في «خناقة بنها»، بمحافظة القليوبية، تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة ابنه، على يد أحد جيرانه، سدد إليه طعنة نافذة في الصدر، بسبب مشادة كلامية بينهما، بعد وصلة هزار ثقيل، انتهت بمشاجرة، راح ضحيتها أحد الطرفين... التفاصيل من هنــــا

القبض على «الحوت» أخطر تاجر مخدرات في المنوفية وبحوزته 150 فرش حشيش

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على عاطل يدعى «إ.ع» وشهرته «الحوت»، وبحوزته 150 فرش حشيش، بغرض الاتجار فيها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بغرض الاتجار فيها... التفاصيل من هنــــا

حريق هائل في زراعات النخيل في الوادي الجديد

ونشب حريق هائل، منذ قليل، في منطقة «بير مهران» في الوادي الجديد، وسط انتشار النيران في زراعات النخيل بشكل مخيف، وبحسب شهود عيان من الأهالي، تتجه النيران نحو المنازل، ما دفع المواطنين لتركها تحسبا للوصول إليها واحتراقها، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لاخماد الحريق... التفاصيل من هنــــا