أسعار الذهب في مصر.. «ارتفاع في جميع الأعيرة»

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بعدما سجلت تراجعا بنحو 43 جنيهًا في بداية هذا الأسبوع، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصل إلى 767 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام الكثيرين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الجمعة بين 874 إلى 877 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 765 إلى 767 جنيها بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 763 و765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 656 إلى 657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6120 إلى 6136 إلى جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب نحو 874,286 إلى 876,571 جنيه.

في تصريح سابق، قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الارتفاع في سعر الذهب سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

وعالميًا، يتجه الذهب صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول الفيدرالي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار، وهو ما تسبب في تأثيرات سلبية على أسعار الذهب، ووفقا لبيانات «سي إن بي سي» فإن أسعار الذهب عالميًا منخفضة 5% في الأسبوع.