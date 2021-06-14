أسعار الذهب في مصر .. تراجع ملحوظ وفرصة كبيرة للشراء اليوم الاثنين

يهتم الكثيرمن المواطنين خاصة المقبلين على الزواج بمعرفة اسعار الذهب في مصر، خاصة في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يمر به العالم، بسبب جائحة كورونا، وتوقف حركة السفر حول العالم، وتغير سعر المعدن النفيس أكثر من مرة على مدار اليوم.

تراجعت أسعار الذهب في مصر في منتصف المعاملات اليومية بمقدار يتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات في الجرام، وجاء التراجع الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليسجل 912 جنيهًا، مقابل 922 جنيهًا في المعاملات الصباحية اليوم، بينما أصبح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بسعر 798 جنيهًا بدلًا من 807 جنيهًا بفارق 9 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفي إطار اهتمام المواطنين بأسعار الذهب ترصد «الوطن»، خلال السطور الآتية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في منتصف تعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الاثنين بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الاثنين، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 909.714 إلى 912,000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد؛ ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».