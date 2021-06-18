إنقاذ 33 من الغرق وتسليم 108 أطفال مفقودين لذويهم في رأس البر

تمكن رجال إنقاذ شاطئ رأس البر اليوم، من إنقاذ 33 حالة من الغرق، وتسليم 108 أطفال تائهين لذويهم بمصيف رأس البر، وجرى إخلاء الشاطئ بمعدات الإنقاذ مع انتهاء اليوم.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستقبال المواطنين بشواطئ المدينة.

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وشهدت مدينة رأس البر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إقبالًا كثيفًا من المصطافين، وتواجد فريق إدارة الشاطئ والمعدات البحرية ورجال الإنقاذ، وفتح 5 مراكز لتجميع الأطفال التائهين و 4 نقاط للإسعاف.

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وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، بإعادة تشغيل الشاطئ لموسم صيف 2021، تجهيزه بكل الخدمات.

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ومن جانبه، استعدت الوحدة المحلية لبدء موسم الصيف وإعادة فتح الشواطئ، بتنفيذ 5 إجراءات تتمثل في:

1- تجهيز 4 خيام لتكون نقاط تمركز للإسعاف.

2 - 4 خيام آخرين لتكون مركزًا لتواجد الأطفال التائهين به، لحين تسليمهم لذويهم.

3 - تجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ.

4 - تجهيز منطقة المعدات.

5 - صيانة دورات المياه وأماكن الاستحمام.

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