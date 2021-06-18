حوادث بني سويف.. انتشال جثة عامل مات غرقًا.. وإخماد حريق بحظيرة مواشي

شهدت محافظة بني سويف خلال الساعات الأخيرة، واقعتين مؤسفتين أثارتا فزع الجيران، وتدخلت الأجهزة المعنية بالتعاون مع الأهالي لانتشال جثة عامل مات غرقًا، وأنقذت العناية الإلهية آخرين من الموت حرقًا.

انتشال جثة عامل غرق في نيل «بني سويف»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، من انتشال جثة عامل، غرق في مياه النيل أمام قرية جزيرة ابو صالح التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد انتشال جثة عامل من مياه النيل أمام قرية جزيرة ابو صالح بدائرة المركز، والذي بسرعة ملابسات حادث الغرق وكشف أسبابه.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة العامل أسامة محمد أحمد، 38 سنة، إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتباشر مباحث مركز شرطة ناصر بقيادة المقدم محمد محروس رئيس المباحث، ملابسات الغرق وأسبابه، وانتداب طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها في الحادث.

إخماد حريق محدود بحظيرة مواشي

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق محدود في حظيرة للماشية بقرية السعدية التابعة لمركز بني سويف، ومنع امتداد النيران، دون وقوع إصابات بشرية أو حالات وفاة.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية الأمن، بلاغًا، بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية السعدية التابعة لمركز بني سويف، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من إخماد النيران.