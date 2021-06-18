«الصحة»: اعتمدنا نظامًا لتطعيم جميع العاملين في المؤسسات التعليمية

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إنه في إطار حرص الوزارة على إتمام عملية الامتحانات الخاصة بطلاب وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، فقد تم اعتماد نظام يقضي بتطعيم كل تلك الفئات، مع وجود خطة وقائية دائما، ما يساعد في عدم انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه بالنسبة لمراقبي لجان الامتحان فقد تم تأكيد ضرورة حصول تلك الفئات على لقاح فيروس كورونا: «ده المستهدف عندنا وبالفعل بنعمل ده دلوقتي، وجالنا كشوفات باسماء المدرسين والدكاترة في وزارة التعليم العالي».

ولفت إلى أن الدولة قد التزمت بتطعيم المعلمين والأساتذة بوزارة التعليم العالي وإدراجهم وفق الفئات الأولى للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قد اتبعت نهجا جديدا في منع انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية كافة، عبر اتباع آلية للاكتشاف المبكر لأي من تلك الحالات التي يشتبه إصابتها، والعزل المبكر لتلك الحالة لحين تأكيد الإصابة أو نفيها.

وأكد أن الوزارة نقلت للتربية والتعليم والتعليم العالي ضرورة الالتزام بالتهوية الجيدة والتباعد ما بين الطلاب بعضهم البعض، وكذا التأكيد على الشروط الصحية الواجب توافرها بالمنشآت التعليمية، ومنع التدخين بكل أنحاء المبنى التعليمي، وتوفير مصدر مياه آمن، على أن يوجد عدد كافٍ من دورات المياه للطلاب والمدرسين لمنع التزاحم ومن ثم نقل العدوى.