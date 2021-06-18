أول رد من تميم يونس على اتهام طليقته له بالاغتصاب الزوجي: ماحصلش

دافع الفنان تميم يونس عن نفسه بعد ما هاجمته طليقته ندى عادل، واتهمته بالاغتصاب الزوجي لها أثناء زواجهما، وقال في مقطع فيديو بثه عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ده ماحصلش وأول مرة أسمع عن ده زيي زيكم.. وعيلتي برضو أول مرة تعرف ده.. ومش هقدم أي إجراءات قانونية إلا لما تكون التهمة صريحة وواضحة.. وساعتها هتصرف بالقانون ومش هكرر الأخطاء اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها».

وقال «تميم»: «بقول للناس ماتكدّبش أي بنت بتتكلم عن التحرش، حتى لو كان الكلام على شخصي، ممكن آخد حقي بالطرق القانونية والقضاء، ولكني لا أُكذب بنتاً».

وكانت ندى عادل، طليقة المطرب ومخرج الإعلانات تميم يونس، تحدثت عنه من خلال فيديو بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، كشفت فيه لجمهورها ومتابعيها عن أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، كما أشارت إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت أنها ظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر، وعقب مواجهته اعتذر لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

اشتهر الفنان تميم يونس بأغنية «سالمونيلا» التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وأكد الفنان أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.