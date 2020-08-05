محافظ بورسعيد يلتقى وفد نقابة المهن الموسيقية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد نقابة المهن الموسيقية، في زيارته لتقديم الشكر للمحافظ على جهوده في دعم الأنشطة الثقافية بالمحافظة والارتقاء بالمستوى الفني وإقامة المسابقات التي تثري الأعمال الثقافية ببورسعيد.

حضر اللقاء الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وأحمد أبو المجد نقيب المهن الموسيقية ببورسعيد، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.

ووجه الوفد الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للثقافة ببورسعيد، خاصة بعد اختيار المحافظة لتكون العاصمة الثقافية لعام 2020، وكذلك تقديم الشكر لكافة جهود المحافظ الملموسة فى تطوير بورسعيد وإقامة مشروعات تنموية وخدمية تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

ورحب المحافظ بالتعاون مع الوفد في مجال تنمية الأعمال الفنية بالمحافظة، واستمع لأعضاء الوفد حول العديد من الموضوعات التي تتعلق بتوثيق الإنجازات وتوعية المواطنين باستخدام الأشكال المختلفة من الأعمال الفنية والثقافية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بجهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة، من خلال العديد من الأنشطة وتنمية المجالات التي تستهدف الشباب في المقام الأول.