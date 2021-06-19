محمد سعد يوجه رسالة لدلال عبدالعزيز: «صبح صبح على الغاليين»

وجه الفنان محمد سعد، رسالة للفنانة دلال عبدالعزيز، التي ترقد في العناية المركزة منذ شهر رمضان الماضي، جراء إصابتها بمضاعفات بسبب فيروس كورونا.

وكتب «سعد» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز، حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة.. صبح صبح على الغاليين».

الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز.

ولا تزال الفنانه دلال عبدالعزيز حالتها غير مستقرة، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا أن الفيروس سبب لها مضاعفات كبيرة، أدت إلى إصابة الرئة بالتليف.

وانتقلت لدلال عبدالعزيز العدوى قبل شهر رمضان المبارك، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، ليصابا هما وعدد من فريق العمل بالفيروس، وتعافت دنيا بعد أسبوعين من الإصابة

دعوات أسرة دلال عبدالعزيز بالشفاء

وحرص الإعلامي رامي رضوان، على الدعاء بشكل دائم عبر فيس بوك لحماته دلال عبدالعزيز، حيث دعا منذ أيام قائلا: «اللهم أكتب لها شفاءً عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها، وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها، وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها.. اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب».

كما حرصت إيمي سمير أيضا علي الدعاء لها قائلة «اللهم أشف أمي وأنثر العافية في جسدها، وأسقها لذة الصحة وأجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها، يمسها اللهم إني أسألك بصفاتك العلا، وأسمائك الحسنى، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تعفو عنها وتشفها، وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فالطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».