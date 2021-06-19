عاش قرنا من الزمان.. 7 معلومات عن المناضل السيناوي حجاج الكاشف

توفى المناضل السيناوي حجاج الكاشف، الذي يعد أحد رموز مدينة العريش بشمال سيناء، مساء أمس، وأعلنت أسرة الراحل تشيع جثمانه في بمقابر الأسرة فى مدينة العريش.

كما أعلنت عائلة الكاشف بالعريش، أن الراحل أحد رموز العمل الفدائى، وأوكل إليه تنفيذ مهام ضد الاحتلال الإسرائيلى أثناء فترة احتلال سيناء.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المناضل السيناوي حجاج الكاشف:

7 معلومات عن المناضل السيناوي حجاج الكاشف

1- ولد في ديسمبر 1921

2- ينتمي لعائلة الكاشف إحدى عائلات مدينة العريش.

3- أحد رموز مدينة العريش بشمال سيناء خصوصا وأنه أحد رموز العمل الفدائى.

4- هو عضو جمعية المجاهدين من أصحاب الدور الفدائي من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء.

5- أوكلت إليه السلطات المصرية تنفيذ مهام ضد الاحتلال الإسرائيلى في أثناء فترة احتلال سيناء.

6- أحد الذين كلفتهم السلطات المصرية بقصف مطار العريش وأكبر موقع عسكري للعدو الإسرائيلي (الموقع مكتوب) بعد حرب 1967 والاحتلال الإسرائيلي من سيناء

7- منح نوط الامتياز تقديرا لجهوده الوطنية.

وتقدمت مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بالتربية والتعليم بشمال سيناء، بخالص العزاء والمواساة إلى عاطف حجاج الكاشف، لوفاة المغفور له بإذن الله والده الحاج حجاج الكاشف، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، وذلك عبر منشور على الصحفة الشخصية لابن المتوفى من رئيس اللجنة النقابية عبدالرحمن شعبان.