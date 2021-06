الأول في أكبر قبة بالعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل عمرو دياب بجدة (فيديو وصور)

أحيا النجم عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome، أكبر قبة في العالم، التي جرى افتتاحها أخيرا، ليكون حفل «دياب» هو الأول فيها، من تنظيم الشركة السعودية العالمية Benchmark.

وتألق الهضبة، بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لا»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وتفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى، على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة، مرورا بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.

المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، نوّه في بيان باستخدام أهم التقنيات البصرية والتي تتماشى مع ضخامة القبة التي استضافت الحفل والتي دخلت موسوعة غينيس.

الحفل تم مراعاةً للضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، وقد شهد إقبالًا كييراً على اعتبار أنه الحفل الجماهيري الأول في مدينة جدة بعد جائحة كورونا.

على هامش الحفل، عبّر النجم عمرو دياب عن سعادته بعودته لملاقاة جمهوره في السعودية وشكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وبدأت الأسعار من 490 ريالًا، أي ما يعادل 2029 جنيهًا وتفاصيل التذاكر، كالآتي:

- طرح A Right وA Left بسعر 1.050 ريال سعودي.

- طرح B Right وB Left بسعر 785 ريالًا سعوديًا.

- طرح C Right و C Lift بسعر 940 ريالًا.

- طرح أسعار VIP بسعر 1.725 ريال وVVIP بسعر 2.185.

- طرح سعر ROYAL بسعر 2.875، أي أكثر من 12 ألف جنيه مصري.

يذكر، أن الهضبة سبق أن أحيا أكثر من 6 حفلات غنائية بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، وسط إقبال جماهيري كبير جعلته يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.