تفاصيل قصة حب عمرو دياب الجديدة مع «دينا»

دينا.. اسم يلاحق عمرو دياب للمرة الثانية، ليعود عبر صاحبته، لدائرة الحب والغرام والارتباط، والفارق أن بطلة القصة الجديدة التي شغلت محبي الهضبة خلال الساعات الماضية، تسمى دينا ضياء.

علمت «الوطن» من مصادرها المقربة من الفنان عمرو دياب، أن القصة الجديدة لدياب، فتاة شابة تعمل مصورة في إحدى المجلات العالمية، التي لها فرع بالشرق الأوسط وتدعى دينا ضياء، وهي دوما ما تسافر رفقته في سفرياته الأخيرة، بالتحديد في دبي، ومن بينها زيارته الأخيرة اصطحب فيها الفنان عمرو يوسف وزوجته كنده علوش، حيث إنها أصبحت تلتقط له الصور، التي ينشرها بدلا من مصوره الخاص كريم نور.

كانت «الوطن» نشرت في شهر أبريل الماضي، خبرا عن دخول الفنان عمرو دياب في قصة حب جديدة مع فتاة شابة، لم يتعدَ عمرها الثلاثين عاما، وبدأت القصة من خلال سفرهما لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد رفضه الصلح مع دينا الشربيني.. عمرو دياب يعيش قصة حب جديدة في دبي

وأكدت المصادر أن زيارات عمرو دياب لدبي في ذلك التوقيت، لم تكن فقط لصالح العمل والتجارة، لكنها أيضا عاطفية، حيث أنه شوهد أكثر من مرة مع فتاة شابة تبلغ من العمر ما يقرب من 30 عامًا، كما أنها ترفض دوما التقاط أي صورة معه، حتى لا تنتشر صورها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب كان انفصل نهاية العام الماضي عن الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة عاطفية دامت أكثر من 3 سنوات، رفض طيلة الفترة الحديث عن شكل تلك العلاقة.

يذكر أن عمرو دياب أصدر في مطلع عام 2020 ألبومه «سهران»، الذي تصدر وقتها تطبيقات الموسيقى المختلفة، وكذلك محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي نهاية نفس العام أعلن عن إطلاق ألبومه «يا أنا يا لأ».