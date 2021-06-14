شريف الدسوقي عن اتصال عمرو دياب به: «غنيتله كوبليه من روح»

كشف الفنان شريف دسوقي، كواليس المكالمة التي تلقاها من الفنان عمرو دياب، قبل أيام، بشأن الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم له، بعد عملية بتر قدمه، التي أجراها الشهر الماضي.

وقال شريف دسوقي، في تصريح لـ«الوطن»، قائلًا: «بالفعل تحدث معي فإنني أحبه على المستوى الشخصي والغنائي وقال لي: ياسبعبع ياحبيبي، عامل إيه انا مبسوط بيك، إنت بتديني أمل من جديد، بيقولولي أغني عن الصبر، قولته كفاية أنك بتغني أغنية روح، قالي متغني كوبليه منها، وغنيت ثم قال: أنا بحبك وهدعيلك ياسبعبع».

وكان الفنان شريف دسوقي، قد كشف عن كواليس يوم إجراء عملية بتر قدمه اليسرى، خلال الأيام الماضية، واصفا إياها بالتجربة الصعبة، خاصة أنه ظل يعاني من آلام شديدة، ووجه الشكر لكل من سانده في محنته الأخيرة.

وقال شريف، في تصريحات سابقة، لـ«الوطن»: «دخلت المستشفى وأنا على علم أنني بين خيارين، الأول الترقيع، والثاني البتر، عندما كنت في مرحلة الإفاقة من البنج، سمعت الأطباء يقولون: مين هيقوله إن رجله اتقطعت، فعلمت ماحدث لي».

وعن رد فعله الأول، أوضح الفنان: «حركت يدي من تحت الغطاء وقولت الحمد لله قطعوا حتة صغيرة، وأول شئ فكرت به أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالي».

وتابع «عم سبعبع»: «أنا لست طمعان في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء، ولكن لدي مخزون بكاء يكفي العالم، ليس لبتر قدمي، ولكن لاكتشافي لأشخاص خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافي من أشخاص كنُت مجبر عليهم، وفي الوقت الحالي يظهرون على حقيقتهم».

يذكر أن شريف دسوقي قد أجرى عملية بتر قدمه، بعدما اكتشف إصابته بمرض السكر، وزاد الأمر خطورة بعدم التئام الجرح مرة أخرى، وحرص الفنان على طمأنة متابعيه عبر «فيس بوك» على حالته الصحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه في محنته الأخيرة، وقدم له الدعم النفسي والمعنوي.

ويجري «دسوقي» حاليا تأهيلا نفسيا، قبل تركيب الطرف الصناعي خلال شهرين، ثم يخضع لجلسات العلاج الطبيعي، على أن يعود لتصوير أعماله الفنية الجديدة بشكل متنظم، منها فيلم «وقفة رجالة 2»، ومسلسل «100 وش» الجزء الثاني.