« أكبر قبة في العالم».. تفاصيل حفل عمرو دياب بـ«جدة»

يُحيي الفنان الكبير عمرو دياب، اليوم، حفلًا غنائيًا تاريخيًا بالمملكة العربية السعودية في «جدة»، بعد غياب لفترة طويلة؛ بسبب حالة الإغلاق التي اتخذتها السعودية جراء انتشار وباء كورونا.

الحفل يقام فى قاعة «جدة سوبردوم»

يعد الحفل تًاريخيًا فى مسيرة الهضبة؛ حيث يقام في منطقة «جدة سوبردوم»، التي تعتبر أكبر قبة في العالم، وتضم عددًا من الفعاليات الثقافية والغنائية والرياضية المحلية منها والعالمية.

ويبلغ قطر «جدة سوبردوم» 210 أمتار، وتبلغ مساحتها 39,753 متر مربع، لذا دخلت قبة جدة رسميًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتصبح أكبر قبة متصلة بلا أعمدة في العالم.

أسعار الحفل يبدأ بـ 490 ريال

وتبدأ الأسعار من 490 ريالًا، أي ما يعادل 2029 جنيهًا وتفاصيل التذاكر، كالآتي:

- طرح A Right وA Left بسعر 1.050 ريال سعودي.

- طرح B Right وB Left بسعر 785 ريالًا سعوديًا.

- طرح C Right و C Lift بسعر 940 ريالًا.

- طرح أسعار VIP بسعر 1.725 ريال وVVIP بسعر 2.185.

- طرح سعر ROYAL بسعر 2.875، أي أكثر من 12 ألف جنيه مصري.

يقدم الفنان عمرو دياب، في الحفل عددًا من أغنيات ألبومه الجديد الصادر مؤخرًا «يا أنا يا لأ»، يتضمن 12 أغنية، وتصدرت بعض أغنياته المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي في مصر، كما يُجهز الهضبة بعض الأغاني التي لم يسبق له غناؤها في أي حفل من قبل.

يذكر، أن الهضبة سبق وأن أحيا أكثر من 6 حفلات غنائية بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، وسط إقبال جماهيري كبير جعلته يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.