«طالبت بتجريمه».. القصة الكاملة لاتهام طليقة تميم يونس له بالاغتصاب الزوجي

واقعة جديدة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس طليقها باغتصابها أثناء فترة زواجهما ما يعرف بـ«الاغتصاب الزوجي»، في فيديو نشرته حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي، وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل، أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي، لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

وعلى الفور تفاعل المتابعون مع طليقة المطرب الشاب، وعلى رأسهم الفنانة سارة عبدالرحمن التي علقت قائلة: «الاغتصاب الزوجي ليس أمر هين»، حيث سألتها عن كيفية مساندتها.

المطرب الشاب يرد على طليقته

ودافع الفنان تميم يونس عن نفسه، بعد ما هاجمته طليقته ندى عادل، واتهمته بالاغتصاب الزوجي لها أثناء زواجهما، وقال في مقطع فيديو بثه عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ده ماحصلش وأول مرة أسمع عن ده زيي زيكم.. وعيلتي برضو أول مرة تعرف ده.. ومش هقدم أي إجراءات قانونية، إلا لما تكون التهمة صريحة وواضحة.. وساعتها هتصرف بالقانون ومش هكرر الأخطاء اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها».

وخرج تميم يونس، وتحدث عن اتهامات طليقته عبر خاصية «الاستوري»، مقدمًا الشكر لكل من دعموه «بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم عن واحدة كانت مراتي ده مش هيحصل وانا معملش كده وأمي مش مربياني اني أعمل كده».

وتابع: «حاجة أخيرة الموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون غير كده هو مقفول».