بعد شائعة وفاته.. 5 معلومات عن الموسيقي مجدي بولس

حالة من الغضب انتابت الموسيقي مجدي بوليس، المقيم في أستراليا، بعد إعلان أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، نبأ وفاة عضو الفرقة الماسية، وتداول الخبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن الموسيقار مجدي بولس:

- مجدى بولس من مواليد حي شبرا 25 فبراير 1941.

- والده كان موسيقيا في الإذاعة المصرية.

- التحق مجدي بمعهد الموسيقى، بعد الانتهاء من دراسته الجامعية، حيث تخصص في آلة «التشيلو»

- يعد الموسيقار مجدي بولس، أحد الأعضاء المميزين في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، والفرقة الماسية بقيادة الفنان أحمد فواد حسن.

- هاجر الموسيقار مجدي بولس إلى أستراليا في أكتوبر عام 1985، حيث عمل في المجال الأكاديمي بكلية القديسة العذراء والقديس مارمينا، وأصبح مدرس للموسيقى هناك.

وكان «رمضان» أعلن في بيان للنقابة، وفاة الموسيقار، وكان نصه: «خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، الذي كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، الذي نفتقدهم واحدًا تلو الآخر وندعي للأسرة الموسيقية بالصبر».

لينفي الموسيقار خبر وفاته من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المساء مع قصواء، المذاع على شاشة ten، أكد أنه يتمتع بصحة جيدة جدا، ويمارس عمله بشكل طبيعي، وأن الأخبار التي تمت تداولها عارية من الصحية.

ليعتذر أحمد رمضان المتحدث باسم النقابة، عن هذا الخطأ غير المقصود، مؤكدا خلال مداخلة للبرنامج ذاته، أن الخبر وصل للنقابة من خلال موسيقي يعيش في أستراليا، وبعد مراجعه هذا الموسيقي مرة أخرى، أكد أنه كان يقصد شقيق مجدي.