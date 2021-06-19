انخفاض مؤشر «داو جونز الصناعي» ليحقق 33289.23 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، انخفاضا عند إغلاق جلسات التداول، إثر مخاوف المستثمرين بشأن تصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي»، بشأن أسعار الفائدة.

مؤشر «ستاندرد أند بورز» يحقق 4165.79 نقطة

وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي»، 534.22 نقطة أو 1.58% إلى نقطة 33289.23، فيما خسر «ستاندرد أند بورز» 500 56.07 نقطة أو 1.33% إلى 4165.79 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع»، 131.66 نقطة أو 0.93% إلى 14029.69.

من جانبها، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، أمس الجمعة، بعد أن قالت مصادر في منظمة الدول المكصدرة للنفط «أوبك»، إن المنظمة تتوقع تباطؤ نمو إنتاج النفط الأمريكي لهذا العام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، 43 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 60 سنتا أو 0.8 % إلى 71.64 دولار للبرميل، فيما سجل الخامان القياسيان مكسباً أسبوعياً بنحو 1%.

وكانت أسعار الذهب، ارتفعت، امس الجمعة، 1% ، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأونصة، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1792.40 دولار، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6% إلى 2536.08 دولار للأونصة لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس من العام الماضي 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 11% سجله أمس الاول الخميس.

وارتفعت الفضة 1.8% إلى 26.38 دولار للأونصة لكنها منخفضة ما يزيد عن 5% في الأسبوع، فيما قفز البلاتين 1.7% إلى 1076.43 دولار.