بعد وصيته «افرحوا يوم وفاتى».. منة شلبي لتامر حبيب: يغور انبساطك

«بين مؤيد ورافض»، تسببت كلمات السيناريست تامر حبيب التي ساند خلالها حضور النجوم حفلات الزفاف بالتزامن مع وفاة أي فنان، إثر مشاركة بعض النجمات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال مساء يوم تشييع جثمان الفنان سمير غانم، فى حالة من الجدل بين متابعيه وبعض الفنانين.

وكتب حبيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع علي وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب و اتصورت مع أصحابي حد عايز حاجة؟».

حبيب يشعل غضب السوشيال ميديا بعدم مشاركته في جنازة سمير غانم لانشغاله بالرقص

ومع تزايد حدة الهجوم والانتقادات التي وجهت للمؤلف تامر حبيب بسبب حضوره حفل زفاف بالتزامن مع جنازة سمير غانم، عاد لكتابة منشور أخر على «فيس بوك» أوصى من خلاله أصدقاءه بالفرح والانبساط يوم وفاته.

وكتب حبيب: «أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا يوم ما أموت و يبقوا حزانى من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم و تنسيهم حزنهم يعملوها فوراً، وأنا هابقي مبسوط قوي».

بينما حذره بعض المتابعين من غضب أسرة سمير غانم، ليرد تامر حبيب بالإشارة إلى أن أسرة الراحل أصدقاءه عبر «الفيس بوك»، قائلا: «حق أستاذ سمير عليا ده موضوع محدش ليه دعوة بيه خالص، وإن شاء الله يوم ما أنا أموت ويبقى فيه مناسبة في نفس اليوم فيها فرصة للناس اللي زعلانين عليا إنهم ينسوا زعلهم ويغنوا ويرقصوا، وصيتي ليهم أنهم لازم يروحوها».

ووسط تعليقات المتابعين المؤيدة والرافضة لكلمات تامر حبيب، ردت الفنانة منة شلبي بالقول: «وأنا هبقى زعلانة أوي يغور انبساطك وأنا مالي أنا يا لمبي، حبيب بابا ربنا يهديك و يطول عمرك يالا قوم من علي الفيس بوك يالا روحي».

وكانت انتقادات طالت الفنانات «يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي» بسبب مشاركتهن حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال بالجونة بعد ساعات من بكاءهن في جنازة الفنان سمير غانم، لترد الفنانة إلهام شاهين في تصريح لـ«الوطن» بتأكيدها أن الصور التي انتشرت لها ليست من حفل الزفاف ولكن من حفل داخل الجونة قبل وفاة سمير غانم بيوم واحد وقبل إقامة الفرح، موضحة أنه فور علمها بوفاة سمير غانم عادت للقاهرة.