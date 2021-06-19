شقيقة محمد حلاوة توجه رسالة قاسية لياسمين عبدالعزيز: «خرجناكي من حياتنا»

هاجمت شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، لمياء حلاوة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر فيديو نشره محمد حلاوة، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت خلاله لمياء: «أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية أني فوجئت من كام ساعة كلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال».

وأضافت: «يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وأحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا أن احنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده احنا خلاص خرجناكي من حياتنا، وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا»

وتابعت: «حاولي أنك تكوني سعيدة لأن احنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك».