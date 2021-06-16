ياسمين عبدالعزيز تسخر من بوسي شلبي.. كيف أثارت الواقعة الجدل؟

أثارت ياسمين عبدالعزيز جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما سخرت من الإعلامية بوسي شلبي، إثر تصريحات الأخيرة في برنامج تليفزيوني حول الفنانة يسرا.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، طرحت تساؤلًا على الإعلامية بوسي شلبي، حول الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، عبر قناة القاهرة والناس، قائلة لها: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود».

ياسمين عبدالعزيز ترد على بوسي شلبي بـ«إيموشن» ضحك

ورفضت بوسي شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب بشأن ياسمين عبدالعزيز، إذ قالت: «يسرا الفنانة رقم واحد فى الوطن العربي وما زالت يسرا بتحتل كل الأجيال لحد دلوقتي بتنجح سينما وتليفزيون يعني السنة اللي فاتت اللي نجحت سينما وتليفزيون وكانت أعلى نسبة مشاهدة يسرا وياسمين عبد العزيز ماكنتش على الساحة».

وسخرت ياسمين عبدالعزيز من بوسي شلبي، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث علقت عليه ساخرة بـ«إيموشن» ضحك مكتوب عليه «هموت».

دعم ياسمين عبدالعزيز في أزمتها مع بوسي شلبي

وفي ذات السياق، تلقت ياسمين عبدالعزيز دعمًا من زملائها الفنانين وكذلك الجمهور، منهم الفنانة بدرية طلبة، والتي قالت: «وحش الكون يا ياسو»، فيما قالت إحدى المتابعات: «ياسمين أول امرأة تعمل بطولة مطلقة وتنجح بدون ممثل قدامها، يسرا مثلت أفلام مع عمالقة فأكيد رح تنجح أما ياسمين حالة خاصة ونجحت لوحدها».

وعلقت إحدى المتابعات على المنشور بقولها: «الدنيا في كفة ووحش الكون في كفة تانية خالص»، فيما تابعت أخرى: «دي عاملة زي اللي في امتحان وبتجاوب اي اجابة عشان تخلص».

ياسمين عبدالعزيز في «اللي مالوش كبير»

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، مع الفنان أحمد العوضي، وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

«اللي مالوش كبير» لـ ياسمين عبد العزيز، تدور أحداثه حول إجبار والد غزال ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.