طقس السبت.. حار نهارا لطيف ليلا بالقاهرة والعظمى 34 درجة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أنَّ يكون الطقس في فترة الليل لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، واضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21.

السلوم العظمى 27 والصغرى 18.

سيوة العظمى 38 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 34 الصغرى 20.

السويس العظمى 34 والصغرى 21.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

طابا العظمى 32 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 36 والصغرى 26.

مرسى علم العظمى 31 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 21.

المنيا العظمى 36 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 22.

حلايب العظمى 32 والصغرى 25.

قنا العظمى 39 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 25.

أسوان العظمى 40 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 26.