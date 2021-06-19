«خناقة» بسبب خلافات الجيرة وأولوية المرور في سوهاج.. وسقوط 4 ضحايا

أصيب عامل وربة منزل في مشاجرة مع آخرين بدائرة مركز جهينة بسوهاج، وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي، كما أصيب شخصان في مشاجرة بينهما بدائرة مركز اخميم، نُقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي.

البداية تعود عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية جهينة الغربية، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من «عطيات. ع. ا» 63 سنه ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و«بكر. ع. م» 27 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة مع آخرين حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لمركز شرطة اخميم شرق سوهاج، بنشوب مشاجرة بجوار مقر الوحدة المحلية لمدينة اخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنها بين كل من «محمود. خ. م» 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«ضياء. خ. م» 23 سنة، مصاب بجرح نافذ بالظهر وسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتبين أن سبب المشاجرة الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام، حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.