القضاء على المناطق العشوائية هو الملف الأبرز على أجندة الدولة، إذ أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتوفير حياة آمنة وكريمة لسكان العشوائيات من خلال تدشين المدن العمرانية الحديثة لبناء مجتمعات آمنة ومتحضرة.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البديل الآمن.. جهود الدولة في القضاء على العشوائيات».

صندوق تطوير العشوائيات أعلن عن وجود 188 منطقة عشوائية تمّ الانتهاء من تطويرها، ونجحت الحكومة في تطوير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق بعد تنفيذ 165 ألف وحدة بتكلفة قدرها 41 مليار جنيه.

تطوير 188 منطقة عشوائية وتنفيذ 165 ألف وحدة بـ41 مليار جنيه

تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي

واستطاعت الدولة المصرية تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يعادل 38% منها بالمحافظات وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 37 مليار جنيه.

وذكر التقرير، الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنَّ تعامل الدولة مع المناطق العشوائية غير الآمنة تم عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى ونقلهم إليها مثل مشروع الأسمرات الذي استقبل سكان 15 منطقة غير أمنة كما بدأت الدولة في بناء وتشييد مدن الجيل الرابع التي تتميز بشبكة مرافق ذكية في إدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية منها الكهرباء والمياه والغاز بهدف مراقبة الاستهلاك، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق والخدمات.