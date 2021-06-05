محافظ دمياط: انتهينا من تأهيل المناطق العشوائية غير الآمنة

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة كان بها الكثير من المناطق العشوائية غير الآمنة، بجانب الباعة الجائلين الذين سعت المحافظة لحل مشكلاتهم عبر تخصيص أسواق حضرية لهم، لافتة إلى أنه بالنسبة للمناطق العشوائية غير الآمنة، كانت منطقة واحدة، وهي قرية الصيادين بمدينة رأس البر.

وأضافت «عوض»، خلال تقرير لها ببرنامج «مصر بتبني»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الانتهاء من تطوير قرية الصيادين بمدينة رأس البر، وباتت المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة، وبالنسبة للعشوائيات غير المخططة، فهي المناطق التي لا يوجد بها خدمات أساسية للمعيشة، وتكون بداخل المدن وليس القرى.

وأوضحت أن هناك الكثير من المناطق العشوائية التي خلقت في المحافظات، وكانت خارج مخطط التطوير ولكنها دخلت مؤخرا، «إحنا بنرفع من كفاءة الخدمات اللي فيها والمرافق والأسفلت وحنفيات الحريق وكل الحجات المطلوبة للأماكن اللي زي دي، وبدأنا بـ7 أماكن في مدينة دمياط، وبعدين هنخش على كل المدن الكبيرة بعد كده عبر جدول الأولويات التي وضعته المحافظة لتطوير المدن».

وأكدت أن مشروع دمياط للأثاث تم إنشاؤه خارج الكتلة السكانية، على مساحة 331 فدانا، وبه أكثر من 1500 ورشة بجانب الأراضي المتاحة للمصانع، «ده مش علشان نخرج أهل دمياط من الورش، ولكن علشان يبقى نموذج جديد لوجود الصناعة دي بطريقة حضارية وبكيان اقتصادي متكامل».