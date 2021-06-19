تحصيل 29 مليون جنيه «مستحقات ومعاشات» مصريين بالأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان والتى بلغت مليون و 889 ألفا و118 دولاراً، أي ما يوازي 29 مليونا و562 ألفًا و696 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كلف فى وقت سابق المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم انجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال مايو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 14 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي، أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 5 شكاوى، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، وشكوتين تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 928 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 14 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد لقاءات مع التجمعات العمالية، والرد على 910 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.