تعاون بين «تنمية المشروعات» و«المستثمرات العرب» لتوفير وظائف مستديمة للشباب والمرأة

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب، إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، خاصة المشروعات المملوكة للمرأة، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات، على التروّيج لريادة الأعمال، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي.

وزيرة التجارة: نستهدف تروّيج ريادة الأعمال بين السيدات لتشجيعهنّ على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنَّ توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالًا للمبادرات والسياسات التي يطلقها جهاز تنمية المشروعات، لزيادة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، خاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة، وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب، للتروّيج لريادة الأعمال خاصة بين السيدات لتشجيعهنّ على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في توفير دخل مناسب لها ولأسرتها.

وأضافت «جامع»، أنَّ الجهاز يتيح بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية؛ للراغبين في إقامة المشروعات، وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر، كما سيدرب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة، لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.

وأشارت إلى أنَّ الجهاز سيقدم الاستشارات والدعم الفني لتطوير المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية تمهيدًا لتصدير منتجاتها للخارج، وتسويق المنتجات من خلال المعارض التي يقيمها الجهاز داخل مصر وخارجها، مؤكّدة أنَّ الجهاز سيوفر المشورة وبرامج التعاون لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص، فضلًا عن خدمات التشبيك بين رواد ورائدات الأعمال لدى كل من الجهاز والدول الأعضاء بالاتحاد.

من جهتها، قالت الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إنَّ مذكرة التفاهم تأتي في إطار تقارب وتلاقي أهداف وتوجهات كل من الاتحاد والجهاز الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمرأة ككيان اقتصادي عربي فاعل وإثراء دورها في المجتمع، وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأعضاء في الاتحاد، خاصة مجالات ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة.

ملتقيات للترويج للتجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات المشروعات

وأشارت إلى أنَّ الاتحاد، تفعيلًا لهذه المذكرة سينظم الملتقيات للترويج للتجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات المشروعات وسيتبادل خبرات وأفضل ممارسات الدول الأعضاء به مع الجهاز بشأن تمكين المرأة وفتح أسواق جديدة لعملاء الجهاز في المعارض التي تقيمها الدول الأعضاء بالاتحاد.

ولفتت إلى أنَّ الاتحاد سيقيم ملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز لعرض فرص العمل المتوفرة لدى أصحاب المشروعات من الأعضاء وترشيح الكوادر ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال.

تمويل 644 ألف مشروع صغير ومتناهي في الصغر للسيدات في 7 سنوات

وأكّدت سالي سعدة رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، أنَّ الجهاز يعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التي تساعد على تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا وأنه قد قد قام خلال السنوات السبع الماضية بتمويل ما يزيد على 644 ألف مشروع صغير ومتناهي في الصغر للسيدات، ما يمثل 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وقد أتاحت هذه المشروعات 734.6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.