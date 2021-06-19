بِدء اختبارات المتقدمين لبرنامج القيادات البترولية الشابة والمتوسطة

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، مرحلة التقييم والاختبار الأولى للمتقدمين لبرنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة «الدفعة الثانية»، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول؛ لتمكين الكوادر الشابة وتنمية قدراتهم، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، انطلاقًا من الأهمية التي تحظى بها تنمية الكوادر البشرية باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق وتقدم قطاع البترول.

وبدأت المرحلة باختبار ما يقرب من 80 متقدمًا للبرنامج بمقر لجنة الاختبار بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، وتم تصميم الاختبار من خلال نظام إلكتروني مميكن بالكامل بدون أي تدخل بشري، والبرنامج تم تصميمه من خلال إحدى الشركات المتخصصة في مجال قياس القدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية.

وحرصت وزارة البترول، وفريق عمل البرنامج، على توفير عدد من اللجان المجهزة في 5 محافظات «أسيوط، السويس، الإسكندرية، القاهرة، وبورسعيد»، تيسيرًا على المتقدمين وحفاظًا على سلامتهم ، التزامًا بالقواعد والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الوزارة في كافة مواقع العمل والإنتاج، في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19».

كما وفرت الوزارة، البنية التكنولوجية اللازمة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، فضلًا عن إعداد فريق عمل مدرب؛ لتفادي أية مشكلات وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء الاختبارات.