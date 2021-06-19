«عدم ارتداء الكمامة لفترة طويلة».. نصائح لطلاب الثانوية في الامتحانات

نصح الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، طلاب الثانوية العامة بعدم التجمع أمام المدرسة قبل أو بعد نهاية كل امتحان على غرار ما هو متبع، وذلك لمنع التزاحم وجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشاعر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الطلاب يجب أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية، كما يجب على الأهالي مساعدة أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية لتقوية جهاز المناعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أكل الفواكه وشرب المياه بكثرة في هذه الفترة مهم للغاية لأنه يقوي جهاز المناعة، على أن تكون فترة الامتحانات هي بداية الالتزام بهذه العادات على مدى طويل، مشددًا في الوقت ذاته على عدم الافراط في تناول الأطعمة، كما نوه على أنه مع زيادة الضغوط الناتجة عن فترة الامتحانات، فإن بعض الطلاب قد يزيد نهمهم للأكل، وآخرون قد تقل شهيتهم.

وتطرق حتة مرة أخرى إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في فترة الامتحانات، مشددًا على أن المدرسة يجب أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر: «يجب الالتزام بارتداء الكمامة، مع إمكانية خلعها لفترة قليلة لاستعادة التركيز، ولا أنصح بارتدائها لفترة طويلة، بالإضافة إلى عدم استخدام أدوات الآخرين».

ونصح استشاري الطب الوقائي، الأمهات بقراءة هذه الإجراءات ومراجعتها مع أبنائهن، والتشدد على غسل اليدين جيدا بعد ملامسة أي سطح، مع استعمال الكحول ولكن دون إفراط، لأن هذا الإفراط قد يؤدي إلى اضعاف تأثيره على البكتيريا.