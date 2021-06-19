«التعليم» تعلن جدول الأسبوع الخامس لمراجعات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الأسبوع الخامس لمواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 على قناة مدرستنا 2 التعليمية، موضحة أن الجدول للفترة من يوم الأحد 20 يونيو وحتى السبت 26 يونيو، وأن تردد القناة هو 12206 رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/ 5.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي بالمنازل، موضحاً أنه سيتم توفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني ليقوم الطلاب بطباعتها وحلها في المنزل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة، مؤكداً أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة للتدريب على شكل الورقة الامتحانية.

«التعليم»: الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق

وتابع: أنه يجب على الطلاب الاستفادة من مصادر التعلم التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري ومنصة البث المباشر، موضحاً أن هذه المنصات تدرب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم، وأن الامتحانات ستعقد في المدارس الحكومية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت التعليمات الخاصة بالإجابة على ورقة البابل شيت، موضحة أن الإجابة ستكون بتظليل الدائرة الصحيحة بالقلم الجاف الأزرق، مؤكدة أنه يجب على الطلاب التأكد من الإجابة قبل اختيارها، وفي حالة شطب الإجابة يتم ذلك بوضع علامة خطأ عليها، مؤكدة أنه في حالة اختلاف إجابة التابلت عن إجابة البابل شيت سيتم إعتماد إجابة البابل شيت فقط.

وأضافت الوزارة أن الامتحان بالنظامين الورقي والإلكتروني يتيح للطالب أكبر قدر من الأمان وتفادي أي معوقات يمكن حدوثها، موضحة أنه سيتم منح الطلاب وقتاً إضافياً لنقل الإجابة من البابل شيت على التابلت.