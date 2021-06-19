«الإسكان» تضع حجر أساس أبراج داون تاون في العلمين الجديدة

أعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن امتنانه لجميع العاملين بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال حفل وضع حجر أساس أبراج دوان تاون العلمين الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنّ احتفالنا اليوم توثيق أكثر منه احتفال، حيث نعمل على تحويل العلمين إلى مركز إقليمي في الساحل الشمالي الغربي.

وتابع الجزار، أنّ مشروع اليوم يضم 5 أبراج أعلى ارتفاعا من المنطقة الشاطئية، مشيرا إلى أنّ وزارة الإسكان لن تتوقف عن العمل، بل سنظل نبني ونعمر.

وأكد وزير الإسكان، أنّ مدينة العلمين الجديدة هي باكورة إنتاجنا بالمدن الجديدة الساحلية، ومتوقع أن تضم مركز مال وأعمال شبيه بمركز المال والأعمال الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال فترة وجيزة قبل نهاية العام، سنجتمع هنا للاحتفال وتوثيق مشروعات جديدة تليق بمصر الجديدة.

وخلال اللقاء، التقط وزير الإسكان صورا تذكارية مع العاملين بالمشروع، فضلا عن وضع حجر الأساس وبدء العمل فورا، في إشارة إلى استعداد الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ 5 أبراج جنوب العلمين الجديدة لبدء العمل في نفس يوم وضع حجر الأساس.