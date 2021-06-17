وزير الإسكان لـ«مستثمرين سعوديين»: مرحبا بكم في مصر.. أمامكم فرص كبيرة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ هناك فرص كبيرة للاستثمار في مصر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية ترحب بالاستثمار في المجالات المختلفة من قِبَل أشقائنا السعوديين، موضحا أنّ المستثمر المصري والمستثمر العربي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أي تفرقة بينهما، وسيكون هناك تعاون أكبر في الفترة المُقبلة، ونعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أنّ هناك توجيهات من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، للمستثمرين السعوديين بتوسيع استثماراتهم في مصر، مضيفا: «جاهزون للاستثمار في مصر، وفتحنا مكتبا تابعا لمجلس الأعمال السعودي المصري للاستثمار في مصر، وندعو المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر».

وأوضح بندر بن محمد العامري، أنّ هناك فرص عظيمة للاستثمار في مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين أو 3 أعوام مقبلة، أكبر مما نتوقع، وعندنا حاليا نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعودي جاهزون للاستثمار في مصر.