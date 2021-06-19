لليوم الثالث على التوالي، تستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث تقام اليوم ندوة تكريمية للفنانة بسمة، وذلك ضمن احتفالية خاصة تقام للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين قاموا ببطولة أفلام قصيرة.

تكريم بسمة في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وتقام الندوة في تمام التاسعة مساء بعد عرض فيلمها «بره الصندوق»، وهو أحد مشاريع معهد السينما، ومن المقرر أن يسلمها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، درع المهرجان.

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة، على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

ويشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة 14 فيلمًا، بينما تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم 15 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة الرسوم المتحركة 15 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة أفلام الطلبة 14 فيلمًا، ووتضم لجنة تحكيم المسابقة: خالد أحمد بهجت، نجا الأشقر والمخرجة دينا عبدالسلام.

وكان من المقرر إقامة فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية في الفترة من 19 إلى 25 مايو الماضي، إلا أن تم تأجيله إلى يونيو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.