افتتاح منظومة التحول الرقمي بمجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، اليوم السبت، منظومة التحول الرقمي بمجمع نيابات الإسماعيلية، بحضور عدد من قيادات المحافظة وهيئة النيابة الادرية.

وقال المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس الهيئة ومسؤول إدارة التطور الرقمي بالنيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية حرصت على مواكبة التطور خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النيابات عملت على هندسة الإجراءات القانونية المتبعة في التقدم بالدعاوى وإجراءات التقاضي على شكل نظام إلكتروني، وتوفير شركة تكنولوجية لتنفيذ البرنامج، مع توفير خوادم في القرية الذكية للمساعدة في حفظ البيانات.

وأوضح أن المنظومة تعمل على توفير الوقت، بالاستعانة بالتكنولوجيا، واختصار الإجراءات، وحفظ البيانات من التلف، وتخزين وحفظ البيانات من الفقد أو التلف، ومنع التلاعب بها.

وأشار إلى أنه تم العمل على تنمية العنصر البشري، وتولت إدارة التحول الرقمي إعداد دورات تدريبية مع وزارة الاتصالات، لرفع كفاءة أعضاء النيابة العاملين مع هذا البرنامج.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، أن التحول الرقمي يعمل على التيسير على المتقاضين وأصحاب الحقوق، بينما قال المستشار أسامة خليل، رئيس نيابة أول، إن النظام يبدأ من وقت دخول المستندات والشكوى والقيد، ثم التحقيق، والتسهيل علي المواطنين في تقديم الشكاوى، إضافة إلى مراقبة كافة الدعاوى، باعتبارها مسجلة بكافة الأوراق على النظام الخاص بالمنظومة.