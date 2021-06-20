أحمد بدير: موهبة حمادة هلال في التمثيل فاجئتني بمسلسل المداح

نجاح كبير حققه مسلسل المداح لحماد هلال، في السباق الرمضاني الماضي، ولايزال هذا النجاح ممتد حتى الآن، بما ضمه من كوكبة مميزة من النجوم، جاء على رأسهم الفنان الكبير أحمد بدير، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل قائلا: «سعيد بالتعاون اللى حصل بيني وبين حمادة هلال، لأنه حقيقي فنان موهوب»

وأضاف «بدير» في تصريحات لـ«الوطن»: «في الأول كنت فاكر إن حمادة مطرب بقى، هيغنى غنوتين في المسلسل، وحاجة لطيفة وخلاص، لكن موهبته في التمثيل والأداء فاجئتني، لدرجة إني شكيت أنه فى الأصل ممثل، وضاحك عليا وعامل مطرب».

وقال أحمد بدير، «سعيد بيه، وبالشكل والمستوى اللى طلع بيه مسلسل المداح، اتفاجئت من رد فعل الجمهور كمان وتفاعلهم مع المسلسل، كنت عارف إن المسلسل هينجح، بس مش بالشكل دا».

وأكد «بدير» أن المخرج أحمد سمير فرج، عنصر أساسي من ضمن عناصر النجاح الذي حققه المسلسل، لأنه رب العمل.

مسلسل المداح

يذكر أن مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل بين السما والأرض

كما شارك الفنان أحمد بدير، خلال السباق الرمضاني فى مسلسل «بين السما والأرض»، الذي شارك فيه بجانب هاني سلامة، ودرة ومحمد ثروت وسوسن بدر ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وندا موسى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.