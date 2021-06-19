حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلوم الصناعي 2021

انطلق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بكافة المحافظات، اليوم السبت، بينما يبحث المواطنون عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية، وحقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2021، ولم تتلق محافظة كفر الشيخ، أي شكاوى خاصة بالتسريب أو صعوبة الامتحان.

حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2021.. إجراءات وتعقيم

وأدى طلاب امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف المدارس اليوم امتحاناتهم، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أو الإدارات أي شكاوى من الطلاب ، بل أن الامتحان لاقت ارتياحا من الطلاب والطالبات ، وتم تطبيق الاجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بينما تساءل المواطنون عن حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2021، وهو ما نفته الوزارة والمديرية.

حقيقة تسريب امتحانات الثانويه الازهريه.. منطقة كفر الشيخ توضح

بينما وضحت منطقة كفر الشيخ حقيقة تسريب امتحانات الثانويه الأزهرية، مؤكدة أنه لا تسريب للامتحانات، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ ، وغرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية ، أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم ، عقب أداء الطلاب والطالبات بالثانوية الأزهرية لإمتحان الفقه، حيث جرى متابعة اللجان أولا بأول والعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب .

حقيقة تسريب امتحانات الثانويه الازهريه.. تطبيق إجراءات

وقال الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية والغرف الفرعية، لم تتلق شكاوى من الطلاب ولا من اللجان، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان منذ دخول الطلاب من ارتداء الكمامات والكاشف الحراري، والتباعد، ووجود غرفة للعزل بكل لجنة، نافيا ما تردد عن حقيقة تسريب امتحانات الثانويه الازهريه، الذي يبحث عنها المواطنون.

حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2021.. 139 لجنة

وضمن حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2021، شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية في 139لجنة تضم 32 ألف و600 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في 36 لجنة بالمعاهد الأزهرية لأداء 9 آلاف و 306 طالب وطالبة امتحان مادة الفقه في أول امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية ، منهم 5 آلاف و 780 طالب وعلمي 3 آلاف و500 ، وشعبة إسلامية، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم .